Gazzetta: grande sintonia tra Demme e Gattuso, i due calabresi (Di giovedì 9 gennaio 2020) È bastata una telefonata per capire che c’è grande affinità tra Rino Gattuso e Diego Demme. Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport i due hanno le stesse origini calabresi e lo stesso fuoco dentro, motivi per cui il tecnico aveva sempre puntato al ragazzo, fin da quando era sulla panchina del Milan Il colloquio telefonico fra il tecnico e il giocatore di cui è sempre stato l’idolo ha cancellato ogni minimo dubbio sul fatto che fosse il profilo giusto. Il ragazzo è motivatissimo nel venire a Napoli e parla già un buon italiano, oltre a capirlo perfettamente. Questo favorirà il suo inserimento. Addirittura Rino e Diego hanno scambiato qualche battuta in calabrese. La sintonia fra i due è già un dato di fatto L'articolo Gazzetta: grande sintonia tra Demme e Gattuso, i due calabresi ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

napolista : Gazzetta: grande sintonia tra #Demme e #Gattuso, i due calabresi Arriva per il compleanno di Gattuso, ma era il pr… - gps72 : RT @fabiano_amati: Dice @CarloCalenda oggi intervistato dalla #Gazzetta: “Ci saremo e sosterremo Fabiano Amati. È una persona seria e con u… - rus_sansiro : ?? ???? COPPA ITALIA 2019-2020, ottavi di finale TORINO ? GENOA @TorinoFC_1906 @GenoaCFC 09-01-2020 · ore 21.15 S… -