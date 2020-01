Due donne investite nel giro di un paio d’ore a Treviglio e Presezzo: trasportate in ospedale (Di giovedì 9 gennaio 2020) Due donne di 51 e 79 anni sono state investite stamattina a Treviglio e Presezzo, paesi in provincia di Bergamo. Solo la prima ha riportato conseguenze serie, ma non critiche: dopo aver perso i sensi per l'impatto col suolo, ha ripreso conoscenza ed è stata portata in codice giallo al Papa Giovanni XXIII per un trauma cranico. La seconda, invece, inizialmente trattata come un codice rosso, è stata accompagnata allo stesso pronto soccorso in codice verde. Sui due casi indagano gli agenti della polizia locale. Leggi la notizia su milano.fanpage

Agenzia_Ansa : Due donne muoiono investite a Senigallia Arrestato l'autista, era positivo all'alcoltest #ANSA #Piratastrada… - Caro_Lucifero : RT @doomstreets: Gervais ha fatto battute, che sono la verità, verso una classe privilegiata che ha fatto e fa cose schifose, spesso nascon… - rickybization : @minavagante72 Chissà invece le due donne quanti uomini hanno....?? -