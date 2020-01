Debora Caprioglio, per l’attrice momento difficile: inizia un nuovo percorso (Di giovedì 9 gennaio 2020) Debora Caprioglio è di nuovo single, dopo la separazione dal marito Angelo Maresca. l’attrice, 51 anni, è tornata a vivere con la madre. “Il problema non è solo la mancanza di attrazione fisica, ma quando ci si rende conto che tutto è diverso”. Quello della coabitazione nella Capitale era un desiderio della mamma Augusta Meschino: “E’ anziana e vive sola a Mestre – ha spiegato a “nuovo” – Il sogno era quello di venire ad abitare a Roma con me e oggi l’ha realizzato. Con noi c’è anche il mio chihuahua, Rocco: adesso è lui il maschio di casa”. Con l’ex comunque non sembra ci siano problemi (“Siamo rimasti in ottimi rapporti. Lui si è trasferito negli Stati Uniti, io proseguo con il mio lavoro. E si va avanti”) e ora vive un momento particolare della sua vita: “Il mio è un nuovo percorso. Mi sento più in una fase di trasformazione che di rinascita”. Continua dopo la foto Impegnata a ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

Noovyis : (Debora Caprioglio, per l’attrice momento difficile: inizia un nuovo percorso) Playhitmusic -… - GHERARDIMAURO1 : RT @leggoit: debora #caprioglio si separa dal marito: «A 51 anni torno a vivere con mia #madre» - leggoit : debora #caprioglio si separa dal marito: «A 51 anni torno a vivere con mia #madre» -