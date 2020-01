De Magistris su De Luca: “Dopo 5 anni, suo bilancio su sanità è assolutamente fallimentare”. E su prescrizione: “Riforma necessaria” (Di giovedì 9 gennaio 2020) “De Luca dice che la sanità va benissimo, ma dovrebbe farsi un giro negli ospedali di Napoli e della Campania. Dopo 5 anni il bilancio è assolutamente fallimentare“. Così, ai microfoni di “Barba e capelli”, su Radio Crc, il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris stronca l’operato del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nell’ambito della sanità. De Magistris commenta le ultime aggressioni avvenute a Napoli a danno del personale sanitario e puntualizza: “Napoli non è una città in cui c’è una guerra, ma c’è un tema importante di sicurezza da affrontare con serietà. Dobbiamo mettere in condizione medici e infermieri di lavorare in sicurezza e far sì che i pazienti già in pericolo di vita non debbano farsi il segno della croce sperando che arrivati al pronto soccorso non vengano messi a terra in attesa. Qualcuno un giro ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

