Caos M5s, deputati e senatori pronti per un’assemblea congiunta: le richieste dei grillini in 5 punti (Di giovedì 9 gennaio 2020) Caos M5s, deputati e senatori pronti per un’assemblea congiunta: le richieste dei grillini in 5 punti Non c’è pace in casa pentastellata. Questa volta ad abbandonare il Movimento 5 stelle alla Camera e passare al gruppo Misto sono stati i deputati Massimiliano De Toma e Rachele Silvestri, i quali dicono addio alla formazione politica guidata da Luigi Di Maio proprio alla vigilia di una importante assemblea congiunta di deputati e senatori. Assemblea che si tiene questa sera, giovedì 9 gennaio, e che vedrà anche la partecipazione di Davide Casaleggio, il quale assisterà a una accesa discussione tra i parlamentari del M5s e il loro capo politico, l’attuale ministro degli Esteri Di Maio. “Non credo che si presenti in difficoltà, così come non credo in questo momento interessi dell’assemblea agli italiani”, ha però commentato il suo sottosegretario alla ... Leggi la notizia su tpi

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna scorrettissima con @capezzone e @galietti82. #Mattarella, opinioni a confronto s… - LegaSalvini : ++ CAOS A CINQUE STELLE. PARAGONE SBATTE LA PORTA, DI BATTISTA LO DIFENDE, IL MOVIMENTO VA IN PEZZI ++ - infoitinterno : Nuovi abbandoni e documento contro Di Maio: M5s nel caos -