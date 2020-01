Ballando con le stelle, arriva un addio clamoroso: “Sento di dover uscire dal mio ruolo” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Ormai se ne parlava da diverso tempo, ma la notizia ha adesso ottenuto la conferma dalla diretta interessata. La conduttrice ed attrice Samanta Togni ha lasciato il programma ‘Ballando con le stelle’ di Milly Carlucci. La ballerina non svolgerà più il suo ruolo di insegnante. Era dal 2005, quando iniziò danzando con il compianto Fabrizio Frizzi, che la donna era presente alla trasmissione della Rai. Per lei si prospetta un futuro diverso. Intervistata dal settimanale ‘Gente’, si è soffermata anche sull’imminente matrimonio con il fidanzato Mario Russo. La coppia convolerà a nozze il 15 febbraio: “Con Mario è stato tutto fulmineo: ci siamo conosciuti in treno e dopo due mesi mi ha proposto le nozze. Eravamo a Capri, di fronte ai faraglioni, sotto la luna piena”, ha dichiarato Samanta. La quale è scesa nei dettagli per quanto riguarda la ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

