Australia in fiamme, i vigili del fuoco Usa arrivano a Sidney per aiutare i colleghi: accolti in aeroporto da uno scroscio di applausi (Di giovedì 9 gennaio 2020) Decine di pompieri statunitensi hanno raggiunto l’Australia per aiutare i colleghi a combattere gli incendi boschivi che da settembre hanno ucciso almeno 26 persone, distruggendo oltre 2000 case e dimezzando la popolazione di koala. Il National Interagency Fire Center, con sede in Idaho, ha dichiarato di aver assegnato almeno 83 vigili del fuoco in Australia, di cui 37 nel Nuovo Galles del Sud e 44 nella vicina Victoria. Proprio quest’ultimo gruppo, arrivando all’aeroporto internazionale di Sidney, è stato accolto con calore dai cittadini. Un numeroso gruppo ha infatti salutato i vigili del fuoco statunitensi con uno scroscio di applausi, in segno di gratitudine, come ha documentato su Twitter Shane Fitzsimmons, commissario del servizio rurale dei vigili del fuoco nel Nuovo Galles del sud. È la prima volta dopo dieci anni che un importante gruppo di pompieri degli ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

RaiTre : Australia ancora in fiamme, il dramma visto dai social e la solidarietà condivisa #Timeline #AustraliaOnFire… - Unomattina : L’Australia continua a bruciare. Le vittime degli incendi oggi sono 26 con oltre un miliardo di animali morti tra l… - valigiablu : Australia in fiamme: è questa la nuova era climatica -