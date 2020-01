A Pomeriggio Cinque Giovanni Conversano svela tutto su Serena Enardu, nessuno è con lei (Foto) (Di giovedì 9 gennaio 2020) E’ davvero tutti contro Serena Enardu lo spazio che Pomeriggio Cinque ha dedicato oggi al Grande Fratello Vip dando voce anche a Giovanni Conversano (foto). Dopo tanti anni l’ex fidanzato dell’ex tronista tira fuori ancora tanta rabbia. “Sono solidale con Pago perché sol lei dove vuole andare a parare perché dopo 10 anni è sempre la stessa storia” commenta Conversano che vorrebbe un confronto in tv con Serena, non gli piace parlare in sua assenza ma ha molto da dire. Confida che ci ha messo anni per ripulirsi l’immagine e a questo punto Barbara D’Urso interviene, cosa gli avrà mai fatto la Enardu di così grave. La risposta arriva subito, sembra che lei lo abbia dipinto come un mostro, un uomo che tradisce e per lui è tutto falso. C’è anche altro, Serena avrebbe detto delle cose sul figlio di Giovanni e sulla sua compagna. Insomma, nessuno dei due sa restare a lungo in silenzio sui ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

