Terremoto ad Andria, scossa di magnitudo 2.7. Evacuate alcune scuole (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Una scossa di Terremoto di magnitudo 2.7 è stata registrata dall'Ingv questa mattina, mercoledì 8 gennaio, a 5 chilometri a Sud di Andria, in Puglia. L'epicentro è stato localizzato a 9 km di profondità. Dalle prime notizie non vi sono danni a cose e persone. alcune scuole sono state Evacuate per precauzione. Leggi la notizia su fanpage

