Temptation Island Vip gossip, Alex Belli: “Io e Delia presto genitori!” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Alex Belli e Delia Duran: “Siamo pronti per diventare genitori” Se questa sera avrà inizio il Grande Fratello Vip, si dovrà aspettare settembre per poter visionare una nuova edizione di Temptation Island Vip. Nel frattempo, però, i loro protagonisti continuano a far parte del mondo del gossip per i loro gesti e dichiarazioni. Gli ultimi a smuovere gli animi del mondo della cronaca rosa sono stati Alex Belli e Delia Duran che, sul settimanale Chi (diretto da Alfonso Signorini), hanno dichiarato di essere pronti per diventare genitori: “E’ il momento giusto. Ci abbiamo riflettuto molto e non è una decisione presa d’istinto, senza consapevolezza. Siamo pronti, ora che abbiamo maturità e stabilità” Ancora prima dei fiori d’arancio, quindi, Alex e Delia allargheranno la famiglia con il proverbiale arrivo della cicogna. Temptation Island Vip, Alex ... Leggi la notizia su lanostratv

