Sparatoria a Ottawa. La polizia: "Molti feriti" (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Una Sparatoria è in corso a Ottawa, in Canada, e ci sarebbero “Molti feriti”. Lo riferisce la polizia su Twitter. Secondo i media canadesi i feriti gravi sono almeno tre.Sul social si legge: “La polizia sta rispondendo a una Sparatoria nell’isolato 400 di Gilmour Street. Sono stati segnalati diversi feriti. È in corso una risposta coordinata. Si prega di evitare la zona. Seguiranno ulteriori informazioni”. Gilmour street closed and crawling with emergency responders after a residential shooting. Paramedics tell me 3 people taken to hospital in serious condition @1310NEWS#ottnewspic.twitter.com/S1kqqBNxbO— Chris Kurys (@ChrisKurys) January 8, 2020 La Cbc ha fatto sapere che un poliziotto che si trova sul posto ha riferito a Radio-Canada che l’operazione è conclusa e che l’assalitore non è ancora ... Leggi la notizia su huffingtonpost

