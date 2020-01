Smart Parking, l’app che aiuta a trovare parcheggio e riduce i tempi di ricerca (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Smart Parking, l’applicazione che aiuta a trovare parcheggio Il parcheggio è l’incubo degli automobilisti, ma da Modena arriva un’app che aiuta i conducenti a orientarsi e a trovare posto più facilmente. I ricercatori dell’Università di Modena e Reggio Emilia, in collaborazione con il comune di Mantova, hanno elaborato Smart Parking, un’applicazione che consente di ridurre i giri a vuoto in cerca di parcheggio, perché segnala quali sono i posti disponibili e comunica in anticipo il costo della sosta, il percorso per raggiungere il posto e il tempo necessario a recarsi sul posto. Nato nei laboratori mantovani delle due università, Smart Parking ha ottenuto il sostegno della multinazionale Bosch e di altri partner nei settori della tecnologia avanzata. Il sistema per la rilevazione di parcheggio è entrato in funzione in corso Vittorio Emanuele II, nel centro ... Leggi la notizia su tpi

