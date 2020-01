Serena Enardu è il chiodo fisso di Pago | Il Grande Fratello Vip del ritorno (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Non è un segreto che Pago, prossimo concorrente del Grande Fratello Vip, sia follemente innamorato della sua ex Serena Enardu ma a quanto pare questa storia d’amore, ormai finita, sta diventando per lui un chiodo fisso. Qualcosa potrebbe tornare tra i due? E questo ritorno potrebbe esserci proprio sotto i riflettori del Grande Fratello? I … L'articolo Serena Enardu è il chiodo fisso di Pago Il Grande Fratello Vip del ritorno proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

infoitcultura : Serena Enardu e Pago, colpo di scena. Il cantante: “Non escludo il ritorno” - infoitcultura : Gf Vip 4, Pago e Serena Enardu di nuovo insieme?: 'Non escludo il ritorno' - infoitcultura : Pago prima del GF Vip su Serena Enardu: 'Non escludo il ritorno' -