Picchiato e quasi soffocato dai compagni di classe: nuove indagini sulla prof (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il Gip del Tribunale di Nocera ha respinto la richiesta di archiviazione per una professoressa di una scuola superiore di Cava de' Tirreni, indagata insieme a 5 studenti per episodi di bullismo verso un ragazzo; la donna era finita nell'indagine perché responsabile della classe. Due dei minorenni non sono imputabili, per gli altri c'è stata la richiesta di rinvio a giudizio. Leggi la notizia su napoli.fanpage

