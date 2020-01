Non più reali. Harry e Meghan rinunciano al loro status per l'“autonomia finanziaria” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Harry e Meghan hanno deciso di rinunciare al loro “ruolo senior” di membri della famiglia reale britannica per avere maggiore “autonomia finanziaria” nelle loro attività pubbliche e di beneficenza.Lo rende noto Buckingham Palace confermando le anticipazioni del Sun anche sull’intenzione dei duchi di Sussex di dividere nel prossimo futuro il loro tempo “fra il Regno Unito e il Nord America”. La decisione è stata ufficialmente approvata dalla regina. Leggi la notizia su huffingtonpost

