Napoli, oggi 15 linee di bus sospese. L’Anm: “Gli autisti si sono rifiutati di lavorare” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Durissima nota dell'Azienda Napoletana Mobilità, che attacca i lavoratori: "Si sono rifiutati di lavorare". Stamattina ben quindici linee autobus sono rimaste ferme o sottoposte a fortissimi rallentamenti. Si valutano ora possibili procedure disciplinari per gli "ammutinati", in tutto 63 lavoratori del deposito di via Puglie. Leggi la notizia su napoli.fanpage

