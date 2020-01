La regina Elisabetta II "delusa" dall'annuncio di Harry e Meghan: "Difficile e complicato" - (Di giovedì 9 gennaio 2020) Novella Toloni L'annuncio a sorpresa dei duchi di Sussex ha scosso la famiglia reale, lasciando "delusa" sua Maestà. La reazione di Buckingam Palace non stupisce e conferma i rapporti difficili tra la coppia con i reali Come tutti i divorzi che si rispettino anche quello tra Harry e Meghan e la famiglia reale si annuncia difficile e tribolato. L'annuncio choc dei duchi di Sussex - che hanno scelto di rinunciare al ruolo di "senior" all'interno della casa dei Windsor per avere una vita più normale, lontana dal palazzo, e con una propria indipendenza finanziaria - non ha trovato il consenso della regina Elisabetta II. Sua Maestà non sembra aver ben accolto quella che nel Regno Unito è già stata ribattezzata la "Megxit" (tanto per rimanere in tema di Brexit), cioè la decisione del principe Harry e di sua moglie Meghan di rinunciare allo status di reali. Buckingham Palace ha ... Leggi la notizia su ilgiornale

