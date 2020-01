Jason Momoa che gentleman! Rimane in canottiera per dare la giacca alla moglie (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Questa è una di quelle notizie che possono far sognare qualsiasi donna. E non perché tante signore vorrebbero avere al proprio fianco un uomo come Jason Momoa dato il suo indiscutibile fascino, ma perché lui è davvero il classico gentleman. Un uomo d’altri tempi. L’attore è finito su tutti i giornali per un gesto che dovrebbe essere normale per qualsiasi marito nei confronti della propria moglie: togliersi la giacca per riparla dal freddo. I fatti risalgono alla notte dei Golden Globe, il 5 gennaio. L’attore di Aquaman si è presentato con una giacca di velluto verde firmata Tom Ford e un paio di pantaloni neri Valentino. (Continua…) Al suo fianco l’immancabile moglie Lisa Bonet, con un leggerissimo abito lungo con ricamo floreale davanti che richiamava il verde della giacca del marito. Durante la serata, Jason Momoa è stato immortalato in canotta, quella che indossava ... Leggi la notizia su howtodofor

