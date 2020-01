Il Rally Dakar per la prima volta in Asia (Di mercoledì 8 gennaio 2020) È l'ultimo grande evento sportivo arrivato in Arabia Saudita, impreziosito dalla presenza dello spagnolo Fernando Alonso Leggi la notizia su ilpost

euroedilesrl : Ponteggi Euroedile srl è sempre pronta a raccogliere nuove sfide! ?? ??Facciamo un grosso in bocca al lupo ai nostr… - SignorAldo : RT @iosonolacora: Dakar, colpo doppio per Sainz e Brabec: terza tappa e testa della classifica - iosonolacora : Dakar, colpo doppio per Sainz e Brabec: terza tappa e testa della classifica -