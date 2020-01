Il Messaggero: dov’è finito Manolas? Insieme a De Ligt ha deluso le aspettative (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Sul Messaggero i casi Manolas e De Ligt, due calciatori su cui Napoli e Juventus, in estate, hanno investito parecchio, complessivamente 110 milioni (36 per il greco e 75 per l’ex Ajax) ma che “al momento non hanno tenuto fede alle aspettative per motivi diversi, e sono diventati un caso”. De Ligt ha dovuto forzare i tempi per l’infortunio di Chiellini, ma nell’ultimo mese è sparito dai radar. Nelle ultime cinque partite è andato sempre in panchina, ha avuto solo 15 minuti sul finire della partita contro l’Udinese. Sarri lo coccola, almeno a parole, ma poi gli preferisce Demiral, scrive il Messaggero. Il giovane difensore deve ancora ambientarsi alla Serie A, dice il tecnico. Su Manolas, invece, il quotidiano scrive: “Chi invece non aveva problemi di ambientamento e di esperienza è Manolas, eppure la sfida contro l’Inter ha confermato tutte le ... Leggi la notizia su ilnapolista

