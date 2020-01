"Hammamet", Favino-Craxi da Oscar (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Se Meryl Streep e Gary Oldman hanno spuntato l’Oscar per le loro sublimiincarnazioni di Mrs. Thatcher e di Winston Churchill, il Bettino Craxi diPierfrancesco Favino si piazza in quella zona classifica, se non un filino piùsu. Favino ”è” il film di Gianni Amelio sugli ultimi mesi tunisini dellostatista, perseguitato da rancori, rimpianti e da un diabete invalidante chemette a rischio gli interventi cardiaci. “Hammamet” è in sala con01Distribution dal 9 gennaio.È difficile classificare un biopic che prescinde, paradossalmente, dallacronaca politica e stilizza emblematicamente gli stessi protagonisti (Craxinel film è “il Presidente”, tout court, chi lo ha condannato è “il Giudice”)per raccontare, cito Amelio, “l’agonia di un uomo di potere che ha persolo scettro e va verso la ... Leggi la notizia su huffingtonpost

