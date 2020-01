Gruppo FCA - La concept Airflow Vision debutta a Las Vegas (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Con uno stand di 550 metri quadrati, il Gruppo FCA è presente al CES di Las Vegas per illustrare la tecnologia attualmente disponibile sui modelli di ultima generazione e per annunciare la strategia di elettrificazione del marchio Jeep. Alla fiera dell'hi-tech è stata inoltre presentata la concept Airflow Vision ed è presente, in anteprima americana, anche la Fiat Centoventi. La concept anticipa l'infotainment del futuro. La Airflow Vision concept è un progetto di design inedito basato sulla Chrysler Pacifica ibrida plug-in che anticipa alcune delle soluzioni che vedremo sui modelli premium di prossima generazione. La priorità è stata data all'esperienza utente, con un nuovo sistema dotato di menù personalizzabili e totalmente ridisegnati rispetto allo UConnect attuale. In più, è prevista la possibilità di condividere i contenuti con gli altri passeggeri mediante semplici gesti: il ... Leggi la notizia su quattroruote

RossoneraPasion : @FMCROfficial Classifica che serve a nulla. Azionariato popolare di Real e Barca è superiore. Gruppo FCA che contro… - EcomobileNews : #FCA e #PSA si fondono in nuovo gruppo automobilistico - ClubAlfaIt : FCA: Amazon Fire TV Edition for Auto arriverà sui veicoli del gruppo #NewsFiatFCA -