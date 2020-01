Grande Fratello Vip 4, Giulia De Lellis aveva accettato di essere un’opinionista ma… (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Una delle scelte più inaspettate di questo Grande Fratello Vip 4 è sicuramente quella legata agli opinionisti, ovvero Wanda Nara e Pupo. I due volti infatti sono stato annunciati ed ufficializzati dal conduttore Alfonso Signorini, che ha successivamente spiegato i motivi della sua scelta, svelando anche un retroscena legato a Giulia De Lellis. Il direttore di Chi ha raccontato com’è nata l’idea di scegliere la moglie di Icardi e il cantautore: alla base di tutto c’era la voglia di mescolare le carte in tavola e di evitare di scegliere personaggi già visti in quel ruolo, come ad esempio Vladimir Luxuria, Giovanni Ciacci o Cristiano Malgioglio. Signorini però si è sbilanciato nella sua intervista ed ha fatto il nome di un’opinionista che avrebbe fortemente voluto accanto a lui durante questa avventura: stiamo parlando proprio di Giulia De Lellis, ex ... Leggi la notizia su trendit

