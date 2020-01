Grande Fratello Vip 2020: Barbara Alberti concorrente (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Barbara Alberti La giornalista pubblicista, scrittrice e opinionista tv Barbara Alberti è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 2020. Da sempre curiosa di vivere nuove esperienze, la donna ha accettato di soggiornare nella casa più spiata di Cinecittà per prendere parte al reality show condotto da Alfonso Signorini. Nata a Umbertide (Perugia) l’11 aprile 1943, Barbara Alberti si è laureata in Filosofia alla Sapienza di Roma; come scrittrice ha firmato oltre 30 libri, ma si è dedicata anche alle sceneggiature di numerosi film film, tra cui Più Forte Ragazzi, Melissa P. e L’uomo che comprò la luna. Diventa un volto televisivo a partire dal 2005, anno dove ricopre il ruolo di opinionista a La Fattoria. Successivamente ricopre lo stesso ruolo nella terza edizione de La Talpa. Fa il suo esordio da concorrente a Celebrity MasterChef Italia 2, anche se l’esperienza ... Leggi la notizia su davidemaggio

