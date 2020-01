Crisi d’impresa, la novità del Codice è la prevenzione. Ecco perché si punta a un maggior controllo (Di mercoledì 8 gennaio 2020) di Alessandra Ungaro * Non vi è stata proroga per le disposizioni in materia di assetti organizzativi e societari del nuovo “Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza” di cui si è già parlato in questo blog, ma saranno rinviate al 2021 le procedure di allerta per le imprese al di sotto dei parametri che obbligano alla nomina del sindaco e del revisore. Le società che invece dovevano mettersi in regola con la nomina prevista degli organi di controllo nelle società a responsabilità limitata e cooperative, entro il 16 dicembre, stimate in oltre 150mila (in base ai parametri previsti dal d.lgs. n. 14/2019), dovranno seguire i meccanismi contenuti nella bozza di decreto correttivo, che abbassa altresì la soglia dell’intervento del Fisco per i debiti Iva scaduti. Percepire tempestivamente i sintomi della Crisi, attivando le cosiddette procedure d’allerta, costituisce la novità cardine ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

