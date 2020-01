Cellulare al volante, arriva la stangata: come cambia il codice (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Cellulare al volante, in arriva multe decisamente più salate per chi viene sorpreso in flagrante. Ma non è l’unica novità in vista per il codice della strada. Cellulare e guida, due parole che non vanno d’accordo e presto porteranno a multe salatissime. Non è ancora ufficiale, almeno fino a quando non saranno approvate le nuove … L'articolo Cellulare al volante, arriva la stangata: come cambia il codice proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

salvinithebest : RT @AdryWebber: ATTENZIONE!!?? Cellulare in auto, in arrivo 1.700 euro di multa per chi lo usa al volante - 696Tn : RT @AdryWebber: ATTENZIONE!!?? Cellulare in auto, in arrivo 1.700 euro di multa per chi lo usa al volante - perrero_s : RT @AdryWebber: ATTENZIONE!!?? Cellulare in auto, in arrivo 1.700 euro di multa per chi lo usa al volante -