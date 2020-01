Brescia, treno sfiora un uomo vicino ai binari e lo sbalza indietro: salvo per un soffio (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tragedia sfiorata nei giorni scorsi a Provaglio d'Iseo, paese in provincia di Brescia. Un treno è passato a pochi centimetri da un uomo che si trovava pericolosamente a ridosso dei binari. Lo spostamento d'aria causato dal convoglio ha fatto sbalzare indietro il 67enne, provocandogli solo un piccolo choc. Leggi la notizia su milano.fanpage

