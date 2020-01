Brahms - The Boy II, il trailer del sequel horror con Katie Holmes (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Brahms - The Boy II riporterà sul grande schermo l'inquietante storia del giocattolo che prende vita, ecco il trailer con Katie Holmes! Brahms: The Boy II, di cui è stato condiviso il primo trailer, è il sequel dell'horror che arriverà nei cinema americani il 21 febbraio. Nel video si vede la protagonista alle prese con i comportamenti un po' preoccupanti del figlio e prendere, con il marito, la decisione di trasferirsi. Il ragazzino trova poi sepolto Brahms e diventa il suo amico, mentre nella casa iniziano a verificarsi degli inquietanti eventi. La donna inizia quindi a indagare e scopre il passato del giocattolo. Film horror in uscita: i più attesi del 2020 Il lungometraggio The Boy 2 ha come protagonista l'attrice Katie ... Leggi la notizia su movieplayer

