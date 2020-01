Antonio Zequila: età, fidanzata, carriera, chi è (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Antonio Zequila è uno delle concorrenti della quarta edizione del'Grande Fratello Vip' in partenza, oggi, mercoledì 8 gennaio 2020, in prima serata, su Canale 5, con la conduzione di Alfonso Signorini e gli interventi in studio di Pupo e Wanda Nara. Conosciamolo meglio:Nasce ad Atrani in Campania il 1° febbraio 1964, sta per compiere 56 anni, è del segno dell'acquario ed è un attore con numerosi ruoli in fotoromanzi e fiction a cavallo tra gli anni '80 e '90. Si ricordano inoltre ruoli in Centovetrine, il cult College, il maresciallo Rocca e Carabinieri. Ha avuto esperienze anche in campo teatrale.Antonio Zequila: età, fidanzata, carriera, chi è 08 gennaio 2020 19:08. Leggi la notizia su blogo

