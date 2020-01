A14: caos su ss16, Marsilio scrive al ministro: Conseguenze per sicurezza (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Pescara - Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha inviato una lettera al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, all'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Roberto Tomasi e per conoscenza alla Procura di Avellino, per denunciare la grave situazione della viabilità lungo la tratta adriatica. "La ripresa delle normali attività lavorative ha moltiplicato i passaggi e i relativi disagi - ha scritto il presidente Marsilio - In particolare, il divieto di transito rivolto ai mezzi pesanti nella tratta Pescara Nord-Atri Pineto, sulla autostrada A14, sta congestionando la Strada Statale 16 (unica alternativa percorribile), con punte di oltre 2000 Tir al giorno. Le Conseguenze per la sicurezza, la vivibilità e la stessa salute dei cittadini sono facili da immaginare". Il presidente Marsilio ha messo in ... Leggi la notizia su abruzzo24ore.tv

