Valico di Chiunzi, Celano e Di Ruberto “interrogano” Strianese (Di martedì 7 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – I Consiglieri provinciali, Giuseppe Ruberto e Roberto Celano hanno inviato una interrogazione a risposta scritta e orale al presidente della provincia di Salerno Michele Strianese sulla chiusura della stradale 163 della costiera amalfitana. I due rappresentanti di Forza Italia fanno presente che ormai da tempo la strada è chiusa al transito con enormi disagi per residenti e turisti. L’unica strada “percorribile” per raggiungere i comuni della Costiera Amalfitana e’ la S.P.2 denominata “Valico di Chiunzi” è completamente dissestata, presentando evidenti buche pericolose per l’incolumità di chi la percorre in auto e che stanno arrecando danni a numerosi veicoli in transito, i cui proprietari certamente riterranno di rivalersi sull’ente Provincia. Anche i lavori di ripristino del manto stradale ... Leggi la notizia su anteprima24

