Ultima chiamata per le Startup (Di martedì 7 gennaio 2020) Torna la Call per Startup di Connext 2020, un contest dedicato a realtà innovative per partecipare gratuitamente a Connext, l’incontro nazionale di partenariato industriale di Confindustria che si terrà il 27 e 28 febbraio 2020 presso il MiCo di Milano. Protagoniste della due giorni saranno Pmi e grandi aziende, imprese familiari e multinazionali, ma anche le Startup, per creare sinergie uniche, improntate alla reciproca crescita e contaminazione. I vincitori esporranno il loro servizio o prodotto in uno dei 4 driver tematici di Connext: fabbrica intelligente, le città del futuro, pianeta sostenibile, persona al centro del progresso. Le prime 20 selezionate potranno ottenere un desk espositivo e l’iscrizione al Marketplace, e partecipare ai B2B e ai laboratori tematici. La Call è valida anche per le Startup già iscritte che otterranno il rimborso della fee di iscrizione già ... Leggi la notizia su ildenaro

