Sanremo 2020: i big diventano 24, in gara Rita Pavone e Tosca (Di martedì 7 gennaio 2020) Sanremo 2020, per compensare la “spoilerata” dei big in gara fatta da Amadeus nell’intervista del 31 dicembre, anziché durante il tradizionale annuncio dell’Epifania, il presentatore nonché direttore artistico del Festival ha annunciato a sorpresa l’ingresso in gara di due nuovi cantanti. Salgono così da 22 a 24 i Big in gara: sul palco del Teatro Ariston sfileranno da concorrenti anche Rita Pavone con il brano Niente (Resilienza 74) -74 è anche il numero dei suoi anni-, e Tosca con il brano Ho amato tutto. Amadeus ha comunicato le due nuove concorrenti durante lo speciale dei Soliti Ignoti dedicato all’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia, in onda in diretta su Rai1. Rita Pavone torna al festival dopo ben 48 anni. L’ultima sua partecipazione in gara a Sanremo fu nel 1972, quando partecipò con il brano Amici mai, ma non ... Leggi la notizia su dilei

