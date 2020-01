Power bank e caricabatteria: tutte le novità di Aukey e Anker dal CES 2020 (Di martedì 7 gennaio 2020) Non solo portatili innovativi: al CES 2020 di Las Vegas sono di scena anche gli accessori, come ad esempio Power bank e caricabatteria prodotti rispettivamente da Anker e Aukey. Il primo ha presentato PowerHouse 100, una Power bank da 27000 mAh che dovrebbe essere in grado di ricaricare persino un Apple MacBook di ultima generazione, mentre Aukey ha mostrato i nuovi caricabatteria della famiglia Omnia, capaci di erogare da 61 a ben 100 Watt. Anker PowerHouse 100 ha lo stesso case delle altre Powerbank della famiglia, la differenza questa volta è tutta all’interno, dov’è alloggiata una batteria da ben 100 Wh che appunto, secondo il produttore, sarebbe sufficiente a garantire una ricarica completa anche a un portatile recente, oppure molteplici ricariche di dispositivi più piccoli come gli smartphone. Anker PowerHouse 100 ‎La ricarica avviene tramite USB-C che garantisce una ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

