Libia, il caos dopo la controffensiva di Al Sarraj (Di martedì 7 gennaio 2020) A Sirte la situazione attualmente appare confusa: dopo la notizia arrivata nel giorno dell’Epifania, secondo cui le forze del Libyan National Army (Lna) di Haftar hanno preso possesso della città, nelle ultime ore l’inviato russo che segue il dossier libico per il Cremlino ha parlato di una controffensiva da parte delle forze fedeli al governo di Al Sarraj. Sembrerebbe comunque che tra l’esercito di Haftar e le milizie vicine all’esecutivo di Tripoli, composto in gran parte dai gruppi provenienti da Misurata, siano in corso dei combattimenti. Sirte sarebbe dunque ancora contesa tra le parti e non pienamente in possesso da una delle due fazioni opposte. Le novità emerse martedì mattina A rilanciare la notizia della controffensiva è stato, come anticipato prima, l’inviato di Putin per la Libia. Lev Dengov infatti, ha affermato che “le forze del governo ... Leggi la notizia su it.insideover

Corriere : Caos in Libia, le truppe di Haftar entrano nella città di Sirte - NicolaPorro : Una domenica pomeriggio d'inizio decennio scorso, i potenti del mondo anziché farsi una pennichella, decidono di fa… - valigiablu : Libia: milioni di euro dell'UE sono finiti nelle mani di milizie e trafficanti di esseri umani [articolo aggiornato… -