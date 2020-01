Juan Guaidó è riuscito a entrare nel parlamento venezuelano e a prestare giuramento come presidente (Di martedì 7 gennaio 2020) In occasione della prima seduta della prima sessione dell’anno dell’Assemblea Nazionale, il parlamento venezuelano, Juan Guaidó è riuscito a superare i blocchi della polizia e a entrare nell’edificio per prestare giuramento come nuovo presidente. Guaidó, che è il presidente uscente Leggi la notizia su ilpost

