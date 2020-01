Governo: Zingaretti, ‘Conte? normale parlare bene degli alleati’ (Di martedì 7 gennaio 2020) Roma, 7 gen. (Adnkronos) – “Io sono sconcertato dello sconcerto che c’è stato quando ho parlato bene di Conte. Siamo talmente abituati a parlare male degli alleati, che se uno tenta di costruire e di dialogare, viene visto con sospetto”. Lo dice Nicola Zingaretti a Otto e mezzo su La7. “Ma non si può governare con avversari, e se davvero si vuole fermare Salvini, allora dobbiamo capire che il nostro campo va popolato da una diversità. Poi io non sono Conte e non sono i 5 Stelle, ma non ci si dovrebbe stupire se si parla bene dei propri alleati”. L'articolo Governo: Zingaretti, ‘Conte? normale parlare bene degli alleati’ CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

LegaSalvini : #Borgonzoni: ??Grazie alle tasse sullo zucchero e sulla plastica del governo PD degli amici Zingaretti-Bonaccini arr… - fattoquotidiano : Governo, vertice Di Maio-Zingaretti di 45 minuti: “Clima positivo e costruttivo. Avviato percorso per definire obie… - stelladanzante_ : @klyzya @Patty66509580 @Giusylo3 @cino_1969 @m_spagna @Quirinale -