Di Gennaro sul Napoli: ”Finito un ciclo! Giocatori mentalmente non ci sono più” (Di martedì 7 gennaio 2020) Di Gennaro sul Napoli: Gattuso dovrà lavorare tantissimo. Il dopo Sarri non è stato ancora metabolizzato Antonio Di Gennaro, ex calciatore e commentatore tv, è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, per parlare dell’ultimo turno di Serie A e -tra l’altro-anche del Napoli. Sull’ultima giornata di serie A “Mi piace la continuità dell’Inter, la Juve che finalmente ha fatto un secondo tempo vero alla Sarri. Ronaldo è tornato mentalmente e fisicamente. Certo, la vittoria della Lazio, visto come è avvenuta, è importante. Ha vinto nonostante le assenze di Leiva e Luis Alberto. L’Atalanta poi ci sta abituando bene, fa paura”. Sulla corsa Scudetto “La squadra di Sarri verrà fuori ora. Stupisce come Conte, in qualsiasi squadra va, riesca a far fare alle sue squadre quello che chiede. E lo sta facendo anche all’Inter. Sarà una bella ... Leggi la notizia su forzazzurri

