Crisi in Provincia, Mauro (FI): "Prevalga la ragionevolezza" (Di martedì 7 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSulla Crisi aperta alla Provincia di Benevento dal neo-costituito "Gruppo Autonomo per il Sannio", a intervenire è il commissario Provinciale di Forza Italia Domenico Mauro. Che scrive: "Quanto accaduto in Provincia ha due cause: la prima, l'assurda legge Delrio che ha tolto il voto ai cittadini per le province con il deficit di rappresentanza democratica consequenziale; la seconda, senza giri di parole, la Crisi della politica. Ognuno, pertanto, "recita a soggetto" e, nella maggior parte dei casi, fa capo a se stesso. Quando manca la politica e, i partiti, come d'altronde accade oggi, sono in affanno, il tutto è rimesso ai singoli. Vi è necessità di ritornare al merito, alla cultura, al rispetto per la politica. I Sanniti hanno difficoltà a capire che poiché non c'è stata "condivisone" alla Provincia ...

