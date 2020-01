CorMez: sconfitta netta, ma il Napoli dimostra di non essere più una squadra allo sbando (Di martedì 7 gennaio 2020) “La sconfitta è netta, ma il Napoli – 18 punti sotto al via – non sfigura contro l’Inter. dimostra invece di non esser più una squadra allo sbando, ma con un ordine mentale e una condizione fisica decisamente migliore rispetto alle ultime apparizioni. I tre gol subiti sono il frutto di tre imperdonabili errori”. E’ il giudizio di Monica Scozzafava sul Corriere del Mezzogiorno. Errori che vengono dalla difesa. “Contro Lukaku non basterebbe una linea intera, ma se poi Di Lorenzo scivola, Manolas segue Lautaro e Hysaj sta a guardare, la frittata è fatta quasi subito”. Il merito del Napoli è stato quello di non abbattersi. “Sotto di due gol, il Napoli di Gattuso, dopo mezz’ora, ha il merito di non abbattersi. Proprio come il suo allenatore avrebbe fatto (in campo) tira fuori cattiveria e anche lucidità. Non che fino a quel momento fosse stato a guardare, ... Leggi la notizia su ilnapolista

