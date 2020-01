Carta acquisti Inps 2020: bimbi e anziani, ecco le novità in vista (Di martedì 7 gennaio 2020) Carta acquisti Inps 2020: bimbi e anziani, ecco le novità in vista Rinnovata anche per il 2020 la Carta acquisti per i nuclei familiari con bambini al di sotto dei 3 anni e per persone anziane che hanno più di 65 anni di età. La Carta è consegnata dalle Poste, presso i cui uffici bisognerà recarsi per farne richiesta, ma il sussidio economico è erogato dall’Inps. ecco in cosa consiste il bonus, qual è l’importo 2020, ogni quanto tempo viene accreditato e a chi spetta il beneficio. Carta acquisti Inps 2020: importo, requisiti e come funziona La Carta acquisti, nota anche come Social Card, è una Carta prepagata dove avviene ogni due mesi un accredito. L’importo ammonta a 40 euro mensili, ma visto che l’accredito avviene ogni due mesi, la somma che sarà accreditata sulla Carta sarà di 80 euro. La Carta acquisti è riservata alle mamme che hanno bimbi al di sotto dei 3 anni, così ... Leggi la notizia su termometropolitico

