Auto in bilico dal Viadotto Gatto: recuperata dai Vigili del fuoco (VIDEO) (Di martedì 7 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto Salerno – Un malore dell'autista o un cattivo funzionamento dei freni dell'Auto. Ha rischiato di fare un grosso volo il conducente della vettura che, percorrendo il Viadotto Gatto, ha finito la corsa contro il parapetto rischiando di precipitare nel vuoto. Sono intervenuti i Vigili del fuoco di Salerno con un Autogru per sollevare l'Auto rimasta in bilico. L'incidente ha creato disagi e traffico sul Viadotto Gatto.

