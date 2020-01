Ambiente: gli eventi più rilevanti del 2019 (Di martedì 7 gennaio 2020) Gli scioperi per il clima, sempre più numerosi e influenti anche grazie alla figura di Greta Thunberg, i drammatici incendi che hanno sconvolto la foresta pluviale, lo studio MOSAIC, il Nobel per la chimica e la fallimentare COP 25 sono gli eventi legati a doppio filo ai cambiamenti climatici e all'Ambiente secondo noi più rilevanti del 2019. di Francesca Zanni Greta Thunberg e gli scioperi per il clima L'attivista svedese Greta Thunberg è ormai la personalità più influente a livello (...) - Ambiente / Ambiente, , Ambientalismo, disastro ambientale Leggi la notizia su feedproxy.google

troianosalvo : RT @FurlanAnnamaria: Una buona notizia la proroga di utilizzo dell’altoforno2 della #exIlva. Ma ora vanno completati subito i lavori per la… - benedettacosmi : RT @FurlanAnnamaria: Una buona notizia la proroga di utilizzo dell’altoforno2 della #exIlva. Ma ora vanno completati subito i lavori per la… - MaddalenaGissi : RT @FurlanAnnamaria: Una buona notizia la proroga di utilizzo dell’altoforno2 della #exIlva. Ma ora vanno completati subito i lavori per la… -