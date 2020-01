Al bar con gli amici (Di martedì 7 gennaio 2020) Non è un segreto per nessuno che molte donne soffrono quando i loro mariti escono con i loro amici, qualcosa che è normale per loro, ma per le donne può essere una totale mancanza di rispetto. Alcuni rendono le loro mogli completamente esasperate, compiendo azioni piuttosto radicali e senza discuterne con la propria partner. Jayne è una di quelle mogli che non sopportavano più che suo marito, Paul Taper, si godesse costantemente un drink con i suoi amici al bar vicino casa, e decise di prendere in mano la situazione. La coppia è di Newton Abbot nel Devon. Jayne voleva solo che suo marito trascorresse più tempo a casa, e decise dunque di costruire una specie di bar nel cortile di casa. La donna di 48 anni ha progettato un bar con tutte le caratteristiche di un luogo aperto al pubblico, in questo modo può dare a suo marito la possibilità di sentirsi in quello che considera uno dei suoi ... Leggi la notizia su bigodino

