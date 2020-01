Vendita di alcol ai minori, Mastella: “Ho dato incarico di effettuare controlli severi” (Di lunedì 6 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Non è una novità l’abitudine che si sta diffondendo tra i giovani in maniera sempre più esagerata: l’alcol viene ormai consumato abitualmente anche tra i minorenni, ai quali, nonostante il divieto, viene spesso venduto senza alcun controllo o preoccupazione da parte degli esercenti. Soprattutto a seguito dei recenti accadimenti di Capodanno, quando l’abuso di alcol a Napoli ha creato uno scenario decisamente inquietante. Per questo motivo, il Sindaco di Benevento, Clemente Mastella ha deciso di prendere in mano le redini della situazione e ha dichiarato, attraverso un post pubblicato su Facebook pochi minuti fa, di aver disposto maggiori controlli tra i locali della movida. Questo il post pubblicato dal Primo cittadino: “Ho dato incarico alla polizia locale di effettuare controlli rigorosi affinché siano ... Leggi la notizia su anteprima24

