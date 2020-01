Tragedia sfiorata a Napoli, 14enne colpito a bastonate in pieno centro (Di lunedì 6 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Una Tragedia solo sfiorata nel week end appena passato nel centro storico di Napoli. Dove un 14enne è stato letteralmente massacrato, nella notte tra sabato e domenica scorso, nei pressi del Rione Sanità. Il giovanissimo è stato ripetutamente colpito alla testa con mazze da baseball in Vico Consolazione alle spalle di via Foria. Gli autori della folle colluttazione sarebbero alcuni coetanei. Il 14enne è stato ritrovato dai soccorritori, dopo numerose segnalazioni dei passanti, in una pozza di sangue. Il ragazzo, incensurato, è stato così condotto d’urgenza al ospedale Cardarelli di Napoli con un trauma cranico ed un’emorragia. Solo la buona sorte ha risparmiato il peggio. Il giovane, infatti, rischiava l’emorragia celebrale che gli sarebbe costata la vita. La velocità dei medici è stata sicuramente d’aiuto. Le Forze dell’ordine sono tutt’ora sulle ... Leggi la notizia su anteprima24

A_Stillavato : RT @blogsicilia: Tragedia sfiorata sulla strada per Tremonzelli, albero cade su un mezzo Anas (FOTO) - - quotidianodirg : Tragedia sfiorata, albero cade su mezzo Anas: Tragedia sfiorata nella notte sulla strada per Tremonzelli in…… - Speeddriver977 : RT @MICAELAQUINTAVA: 'La revoca va fatta se ci sono dei motivi. E' giusto aspettare le verifiche in uno stato di diritto'. Aho! Nicolaaaaa… -