Tennis, ATP Doha 2020: i risultati del 6 gennaio. Avanza Fernando Verdasco, fuori Adrian Mannarino (Di lunedì 6 gennaio 2020) Si è aperto il torneo ATP 250 di Doha di Tennis: sul cemento qatariota sono andati in scena i primi sette incontri. Quattro le teste di serie esentate dalle fatiche odierne, con il primo turno che si completerà domani, quando scatteranno anche gli ottavi. L’unica testa di serie avanti oggi è il serbo Filip Krajinovic, numero 6, che rimonta e batte per 4-6 6-3 6-3 il britannico Kyle Edmund. Avanza anche uno dei quattro qualificati, il transalpino Corentin Moutet, che sconfigge lo statunitense Tennys Sandgren per 7-6 (3) 6-4, mentre cade la testa di serie numero 7, il francese Adrian Mannarino, battuto dal kazako Alexander Bublik, impostosi per 6-3 6-4, infine lo sloveno Aljaz Bedene rimonta e supera il qualificato svedese Mikael Ymer per 3-6 6-4 6-3. Il derby transalpino tra Jeremy Chardy ed il qualificato Gregoire Barrere sorride al primo, vincitore in tre partite per 6-3 3-6 6-3, ... Leggi la notizia su oasport

Agenzia_Ansa : #Djokovic, Melbourne da rinviare se incendi in Australia peggiorano. Serbo presidente commissione Atp 'Preoccupati… - zazoomnews : Tennis Sonego-Djere: primo turno ATP Doha 2020. Data programma orario d’inizio tv e streaming - #Tennis #Sonego-Dj… - flamminiog : RT @SuperTennisTv: Da Camila Giorgi a Auckland all'Italia in campo a Perth... ecco i match in programma e dove seguirli?? ?? ch. 64 DTT o 22… -