Sanremo 2020, i big in gara salgono a 24: tra loro anche Rita Pavone e Tosca – Il cast completo e i titoli delle canzoni (Di martedì 7 gennaio 2020) Mentre continua a imperversare la polemica sullo stop della Rai alla presenza della giornalista italo-palestinese Rula Jebreal sul palco del 70esimo Festival di Sanremo, il direttore artistico Amadeus spiazza tutti annunciando due nuovi nomi che saliranno sul palco dell’Ariston. Ai nomi degli artisti già annunciati in precedenza si aggiungono Rita Pavone e Tosca, le cui ultime partecipazioni alla kermesse canora risalgono rispettivamente al 1972 e al 2007. Il numero degli big in gara sale così da 22 a 24 artisti. L’elenco dei cantanti in gara e i titoli delle canzoni del Festival di Sanremo 2020 Achille Lauro – Me ne fregoAlberto Urso – Il sole a estAnastasio – Rosso di rabbiaBugo e Morgan – SinceroDiodato – Fai rumoreElettra Lamborghini – Musica (E il resto scompare)Elodie – AndromedaEnrico Nigiotti – Baciami adessoFrancesco ... Leggi la notizia su open.online

fattoquotidiano : Sanremo, Rula Jebreal: “La Rai voleva che rinunciassi spontaneamente, ho rifiutato. Attacchi partiti da persone vic… - GabrieleMuccino : La Rai dice di no alla presenza di @rulajebreal a @Sanremo_2020 Si perde un’occasione preziosa per conoscere il mon… - repubblica : Sanremo, la Rai dice no a Rula Jebreal. Faraone (Iv): 'Porterò il caso in commissione Vigilanza' [aggiornamento del… -