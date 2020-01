Porsche Taycan - Collaudi in corso per la Cross Turismo (Di lunedì 6 gennaio 2020) Dopo la berlina, la Porsche è pronta a proporre entro breve tempo la Taycan Cross Turismo. Quelle che vi mostriamo sono le più recenti foto spia del modello, che rimarrà fedele all'impostazione vista sulla concept così come accaduto per la stessa Taycan.Elettrica, sportiva e Crossover. La Cross Turismo può essere vista come una variante Crossover della Taycan: i prototipi circolano attualmente con delle camuffature molto leggere che rivelano chiaramente la linea del tetto. I profili cromati che circondano i cristalli sono invece ancora parzialmente nascosti, motivo per cui il taglio dell'ultimo vetro fisso sul montante dovrebbe risultare diverso da quello osservabile attualmente. In coda appaiono ben visibili i sottili gruppi ottici a Led, anche se è prevista una pellicola per nascondere l'aspetto definitivo. Il frontale, allo stesso modo, è parzialmente nascosto.Piattaforma comune. La ... Leggi la notizia su quattroruote

Antonio05708777 : RT @quattroruote: Nuove #fotospia mostrano la carrozzeria definitiva della #Porsche #Taycan Cross Turismo --> - quattroruote : Nuove #fotospia mostrano la carrozzeria definitiva della #Porsche #Taycan Cross Turismo --> - infoiteconomia : Il design di Porsche Taycan vince un importante premio -