LIVE Napoli-Inter, Serie A 2020 in DIRETTA: streaming tempo reale

Orario, probabili formazioni e come vedere Napoli-Inter Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Napoli-Inter match della Serie A Tim 2019-20, grande match della giornata che propone il Napoli di Gattuso contro l'Inter di Conte in una sfida che sarà sicuramente spettacolare. Il Napoli viene dalla faticosa vittoria contro il Sassuolo e Gennaro Gattuso non fa ancora proclami ma resta fermo nelle sue convinzioni che la squadra sia ancora malata ma abbia imboccato la strada giusta guarire, ora deve testare il suo lavoro il tecnico calabrese senza due pedine importati quali Koulibaly e Mertens fuori per infortunio. Per quanto riguarda la formazione in porta ci sarà Meret, in difesa Mario Rui e Di Lorenzo saranno i terzini, Hysaj dovrebbe partire dalla panchina. Centrali di difesa i soli ...

